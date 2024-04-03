Стало известно о состоянии мальчика, сбитого таксистом в Краснодаре Сбитый таксистом в Краснодаре мальчик после аварии был сознании

Мальчик, которого сбило такси в Краснодаре получил множественные травмы, рассказала NEWS.ru очевидица происшествия Дарья Бекетова. По ее словам, ребенок после аварии был в сознании и мог сидеть. При этом женщина подчеркнула, что сам момент ДТП она не видела, однако заметила, как приехала скорая помощь, погрузила пострадавшего на каталки и увезла.

Далее приехала машина полиции, с водителем такси проводили экспертизу. Пострадавших мальчик жив, шевелился. Его после аварии на руках отнесли, посадили на стул. Вокруг него было много детей. Он в сознании, но явно имеются множественные травмы, — отметила местная жительница.

Водитель такси сбил ребенка в Краснодаре 3 апреля на улице Дзержинского. По предварительным данным, Toyota под управлением 55-летнего водителя на нерегулируемом пешеходном переходе сбила мальчика примерно семи-восьми лет, который перебегал проезжую часть дороги. Таксист остался на месте после происшествия. Начальник пресс-службы УМВД по Краснодару уточнил, что ребенка вместе с матерью доставили в медучреждение для обследования.

Ранее в Барнауле водитель сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Отмечалось, что мужчина сначала попытался откупиться от пострадавшего ребенка конфетами. Когда мальчик их взял, тот уехал, не вызвав скорую помощь и оставив пострадавшего одного.