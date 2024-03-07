Водитель в Барнауле сбил ребенка и попытался откупиться от него конфетами Readovka: сбивший ребенка водитель из Барнаула попытался откупиться конфетами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Барнауле водитель сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия, сообщает Telegram-канал Readovka. По его данным, мужчина сначала попытался откупиться от пострадавшего ребенка конфетами. Когда мальчик их взял, тот уехал, не вызвав скорую помощь и оставив пострадавшего одного.

По данным канала, инцидент произошел на улице Кутузова. Мужчина не успел затормозить и сбил ребенка, переходившего дорогу. Мальчик рассказал обо всем родителям лишь после того, как вернулся домой. Позднее выяснилось, что ДТП было снято на камеру видеонаблюдения, установленную на улице. Отмечается, что водителя уже задержали, ему грозит лишение прав.

Ранее в Бурятии поезд насмерть сбил трехлетнего мальчика. ЧП произошло в селе Танхой Кабанского района утром 2 марта. Мальчика через железнодорожные пути переводила бабушка, которая в результате происшествия осталась жива.

В феврале ассенизаторская машина сбила второклассника в городе Бор Нижегородской области. Мальчик скончался до прибытия бригады медиков. Школьник попал под колеса автомобиля, когда перебегал дорогу в неположенном месте. Водитель грузовика не успел затормозить и сбил его. Уточняется, что мужчина был трезв.