Ассенизатор задавил второклассника в Нижегородской области Ассенизаторская маша насмерть сбила второклассника на Бору

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Ассенизаторская машина сбила второклассника в городе Бор Нижегородской области, сообщает Telegram-канал Ni Mash. По его данным, мальчик скончался до прибытия бригады медиков. Личность ребенка устанавливают.

По предварительным данным, школьник попал под колеса автомобиля, когда перебегал дорогу в неположенном месте. Водитель грузовика не успел затормозить и сбил ребенка. Уточняется, что мужчина был трезв.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли и еще один пострадал в ДТП с участием двух автомобилей в Лысогорском районе Саратовской области. Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин уточнил, что на месте происшествия столкнулись ВАЗ-2111 и Lada Granta.

До этого стало известно о гибели 17-летнего подростка в результате ДТП с лосем на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда. Им оказался житель города Верхняя Салда, который ехал со знакомыми домой.

Тем временем на федеральной трассе из Томска в Новосибирск из-за задымления произошли две аварии. В одном месте легковая машина врезалась в грузовую, в другом — столкнулись четыре машины и фура.