ДТП унесло жизни шести человек под Саратовом Шесть человек погибли в ДТП у поселка Гремячий в Саратовской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Шесть человек погибли и еще один пострадал в ДТП с участием двух автомобилей в Лысогорском районе Саратовской области, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале. По его словам, столкнулись ВАЗ-2111 и Lada Granta.

В результате ДТП шесть человек погибли и один пострадал, — написал Юрин.

Авария произошла ночью около поворота на поселок Гремячий. На месте сейчас работают спасатели, которые извлекают тела погибших, заблокированные в результате ДТП.

Ранее 25 февраля в Ленинском районе Саратова на пересечении улиц Антонова и Топольчанской автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями, а после протаранил остановку. В результате аварии никто не пострадал.

Также в этот день в Москве два человека получили травмы при ДТП на внутренней стороне 101-го километра МКАД перед развязкой с Хабаровской улицей. Водитель одной из иномарок не выбрал безопасную дистанцию до идущего впереди авто и влетел в машину.

Кроме того, федеральная трасса из Томска в Новосибирск оказалась затянута густым дымом из-за тлеющих опилок. Из-за сниженной видимости произошло сразу две аварии. По словам очевидцев, сотрудники придорожной закусочной у деревни Кандинки подожгли опилки рядом с дорогой.