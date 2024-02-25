В Ленинском районе Саратова на пересечении улиц Антонова с Топольчанской автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями, а после протаранил остановку, отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры Саратовской области. В ведомстве также отметили, что в результате аварии никто не пострадал.
По предварительным данным, в дневное время 25.02.2024 на пересечении улиц Антонова и Топольчанской города Саратова произошло столкновение пассажирского автобуса № 11 и двух легковых автомобилей, после чего автобус врезался в остановку общественного транспорта, — заявляет пресс-служба.
Уточняется, что на место происшествия направлены экстренные службы. Туда также для контроля их действий направлен заместитель прокурора Ленинского района Саратова Артур Амбарцумян. Причины аварии и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.
Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Москве, где такси наехало на женщину. Горожанка попыталась пересечь проезжую часть вне зоны пешехода. Женщина получила серьезные травмы и скончалась на месте.
Также ранее на трассе Екатеринбург — Серов произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. У грузовика во время движения отлетело колесо, оно попало в автомобиль Ford, двигавшийся по встречной полосе.