Два ДТП произошло на сибирской трассе из-за дыма

Федеральную трассу из Томска в Новосибирск оказалась затянута густым дымом из-за тлеющих опилок. Из-за сниженной видимости произошло уже две аварии, сообщает Telegram-канал Mash Siberia со ссылкой на автовладельца, приславшего видео. По словам очевидцев, сотрудники придорожной закусочной у деревни Кандинки подожгли опилки рядом с дорогой.

Вот источник дыма. Горят сырые опилки. Никакой ямы нет, никакой приспособленной площадки нет. Просто горы сырых опилок. Все дымит беспрерывно, бесконтрольно, людей нет, — рассказал автор видеоролика за кадром.

Из-за дорожной обстановки легковой автомобиль врезался в небольшой грузовик. Чуть дальше столкнулись фура и четыре легковых авто. Информации о пострадавших нет.

Ранее 25 февраля в Ленинском районе Саратова на пересечении улиц Антонова с Топольчанской автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями, а после протаранил остановку. В результате аварии никто не пострадал.

Также в этот день в Москве два человека пострадали в ДТП на внутренней стороне 101-го километра МКАД перед развязкой с Хабаровской улицей. Водитель одной из иномарок не выбрал безопасную дистанцию до идущего впереди авто и влетел в машину.