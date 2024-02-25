Водитель не рассчитал дистанцию и устроил аварию на МКАД Два человека пострадали в ДТП на 101-м километре МКАД

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два человека пострадали в ДТП на внутренней стороне 101-го километра МКАД перед развязкой с Хабаровской улицей. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что водитель «Тойоты» не выбрал безопасную дистанцию до идущего впереди «Рено» и влетел в автомобиль. В результате водитель и пассажирка «Рено» пострадали, их доставили в одну из больниц Москвы.

Мужчина 2001 г. р., управляя автомобилем «Тойота», не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства «Рено» и столкнулся с ним, — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее серьезная авария произошла в Ленинском районе Саратова. Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями, а после протаранил остановку. В результате аварии никто не пострадал. При этом на место ДТП был направлен заместитель прокурора Ленинского района Саратова Артур Амбарцумян. Причины аварии и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.

До этого сообщалось о смертельном ДТП в Москве, где такси наехало на женщину. Горожанка попыталась пересечь проезжую часть вне зоны пешехода. Женщина получила серьезные травмы и скончалась на месте.