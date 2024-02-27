Несовершеннолетний пассажир погиб в ДТП с лосем под Екатеринбургом Один человек погиб при столкновении автомобиля с лосем в Свердловской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате ДТП с лосем на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда погиб 17-летний подросток, передает пресс-служба ГИБДД Свердловской области. Водитель автомобиля Lada Kalina врезался в дикое животное, перебегавшее дорогу.

Инцидент произошел 26 февраля в 23:10 по местному времени. Мужчина 2001 г. р., управлявший транспортным средством, и другой пассажир получили телесные повреждения. Лось погиб на месте.

Жертвой ДТП стал житель города Верхняя Салда, который ехал со знакомыми домой, уточнили в ведомстве. Следственно-оперативная группа провела процессуальные действия, по итогам которой были выявлены нарушения.

В частности, зафиксирован износ горизонтальный разметки на трассе, что является недопустимым по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. По факту происшествия органы внутренних дел начали расследование.

Ранее стало известно, что на федеральной трассе из Томска в Новосибирск из-за задымления произошли две аварии. В одном месте легковая машина врезалась в грузовую, в другом — столкнулись четыре машины и фура. По словам очевидцев, сотрудники придорожной закусочной у деревни Кандинки подожгли опилки рядом с дорогой.