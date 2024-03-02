В Бурятии поезд сбил бабушку с внуком В Бурятии поезд насмерть сбил трехлетнего мальчика

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Бурятии поезд насмерть сбил трехлетнего мальчика, сообщили в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры. ЧП произошло в селе Танхой Кабанского района, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, состав сбил ребенка утром 2 марта. Как стало известно MK.RU, мальчика через железнодорожные пути переводила бабушка, которая в результате происшествия осталась жива.

Ранее два человека попали под электропоезд сообщения Можайск — Дмитров на железнодорожной станции Дегунино в Москве. Оба погибли на месте от полученных травм.

До этого в Санкт-Петербурге под электропоезд попала 19-летняя студентка. Она в наушниках и капюшоне переходила пути перед надвигающимся составом в неположенном месте, но уже по протоптанной до нее тропинке. В результате девушка лишилась обеих ног. В больницу ее доставили в тяжелом состоянии.