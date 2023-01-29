Стало известно о смерти высокопоставленного татарского министра Умер министр здравоохранения Татарстана Садыков

Фото: Министерство здравоохранения Республики Татарстан

Марат Садыков

Глава Минздрава Татарстана Марат Садыков умер на 54-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ведомство. Сотрудники министерства выразили соболезнование родственникам скончавшегося. Прощание с министром запланировано на 30 января.

Сегодня, 29 января не стало министра здравоохранения Республики Татарстан Садыкова Марата Наилевича, — сказано в сообщении.

Садыков родился 27 января 1970 года в городе Буинск Республики Татарстан. Он окончил Казанский государственный медицинский институт по направлению «Педиатрия». Позднее Садыков стал кандидатом медицинских наук. В течение карьеры он возглавлял различные медучреждения Казани. Так, с 2008 по 2018 годы Садыков занимал пост главврача городской клинической больницы № 76. Руководителем Минздрава Татарстана он стал в 2018 году.

Ранее стало известно о кончине первого президента республики Башкортостан Муртаза Рахимов. Ему было 88 лет. Он возглавлял республику с 1993 по 2010 год. Заместитель председателя Курултая Башкирии Рустем Ахмадинуров рассказал, что Рахимов умер после тяжелой продолжительной болезни.