Стало известно о пострадавших при пожаре на хлебокомбинате в Уфе SHOT: спасатель серьезно пострадал при ликвидации пожара на хлебокомбинате в Уфе

Фото: t.me/mchsrb01

Telegram-канал SHOT сообщил, что в результате пожара на хлебном комбинате в Уфе серьезно пострадал один спасатель. По данным канала, около 3:00 часов в цехе кормов прогремел взрыв. Инцидент произошел на улице Элеваторная.

При взрыве оказались разрушены две бетонные опоры и стена здания, после чего начался пожар. Огонь распространился на площади 60 квадратных метров. Во время ликвидации последствий травмы получил 64-летний спасатель, он был доставлен в больницу. После тушения пожара эксперты организуют проверку по выяснению точных причин взрыва.

Ранее крупный пожар произошел в ночь на 22 сентября в пункте утилизации мусора, расположенном в Московском районе Санкт-Петербурга. Площадь распространения огня составила 600 кв. м. В тушении огня принял участие 41 человек и 10 единиц специальной техники. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются.

До этого крупный пожар произошел в котельной города Углегорска на Сахалине, площадь возгорания составила 500 кв. м. В тушении принимали участие 17 человек и шесть единиц спецтехники. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины возникновения огня будут устанавливаться позже.