Стало известно о попытке дрона ВСУ атаковать российский пороховой завод Baza: беспилотник упал на территорию «Тамбовского порохового завода»

Фото: МО Украины

Telegram-канал Baza сообщил, что на территорию Тамбовского порохового завода, расположенного в Котовске, упал неизвестный беспилотник. По данным канала, он пытался атаковать предприятие примерно в 7 часов утра 14 ноября. Источники Baza утверждают, что в результате падения дрона была повреждена часть кровли цеха смешивания массы, пострадавших нет. В Министерстве обороны России данную информацию не комментировали .

Канал подчеркивает, что после падения беспилотного летательного аппарата на территории порохового завода начался пожар, однако его быстро локализовали и потушили. В публикации Baza отмечается, что жертв и пострадавших удалось избежать, так как в цеху смешивания массы не проводились работы.

Министерство обороны России ранее сообщило об уничтожении четырех беспилотников ВСУ системами противовоздушной обороны. По данным ведомства, они были сбиты в четырех регионах РФ: Московской, Тамбовской, Орловской, а также в Брянской областях. Предполагается, что командование Вооруженных сил Украины планировало использовать беспилотники для нанесения ударов по российским объектам. В МО РФ назвали действия Киева попыткой совершения террористической атаки.