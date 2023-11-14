Система ПВО уничтожила беспилотник ВСУ в небе над Подмосковьем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Системы противовоздушной обороны Вооруженных сил России успешно уничтожили четыре украинских беспилотника в ночь на 14 ноября, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны были сбиты в Московской, Тамбовской, Орловской, а также в Брянской областях. Предполагается, что командование ВСУ планировало использовать беспилотники для нанесения ударов по российским объектам.

В течение ночи 14 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей, — говорится в сообщении.

О работе системы ПВО в Орловской области ранее сообщил ее губернатор Андрей Клычков. По его словам, в результате падения дрона повреждений объектов инфраструктуры или пострадавших не зафиксировано.

В минувшую субботу, 11 ноября, российские ПВО отразили атаку четырех украинских беспилотников в Брянской области. По словам главы региона Александра Богомаза, инциденты обошлись без разрушений и пострадавших.