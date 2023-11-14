В Орловской области ПВО сбила беспилотник ВСУ Губернатор Клычков: ПВО сбила БПЛА ВСУ на северо-западе Орловской области

Фото: МО РФ

Система ПВО сбила беспилотник ВСУ на северо-западе Орловской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Сегодня ранним утром на северо-западе Орловской области дежурными силами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет, — написал Клычков.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по поселку Новенькое Суземского района. Он отметил, что никто из граждан не пострадал, но повреждения получило жилое домовладение.

Несколько дней назад ВСУ атаковали поселок Запесочье Брянской области. В результате обстрела пострадала пенсионерка. Богомаз сообщил, пострадавшую 60-летнюю женщину доставили в центральную районную больницу. В тот же день украинская армия попыталась нанести удар по российской территории сразу четырьмя беспилотниками. Однако системы противовоздушной обороны сбили все воздушные цели. По словам губернатора Брянской области, инцидент обошелся без разрушений и пострадавших.

До этого Минобороны России рассказало о попытках ВСУ атаковать дронами территории Крыма и Тульской области. В ведомстве уточнили, что российская ПВО перехватила и уничтожила три украинских беспилотника.