ВСУ открыли огонь по Брянской области Губернатор Богомаз сообщил об обстреле Брянской области со стороны ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины открыли огонь по поселку Новенькое Суземского района в Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его словам, никто из граждан не пострадал, но повреждения получило жилое домовладение.

ВСУ обстреляли поселок Новенькое Суземского района. Пострадавших нет. В результате атаки украинских террористов частично повреждено жилое домовладение. На месте работают экстренные и оперативные службы, — уточнил губернатор.

Несколько дней назад ВСУ атаковали поселок Запесочье Брянской области. В результате обстрела пострадала пенсионерка. Богомаз сообщил, пострадавшую 60-летнюю женщину доставили в центральную районную больницу. В тот же день украинская армия попыталась нанести удар по российской территории сразу четырьмя беспилотниками. Однако системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили все воздушные цели. По словам губернатора Брянской области, инцидент обошелся без разрушений и пострадавших.

Ранее Минобороны России рассказало о попытках ВСУ атаковать дронами территории Крыма и Тульской области. В ведомстве уточнили, что российские ПВО перехватили и уничтожили три украинских беспилотника.