Женщина пострадала при обстреле ВСУ Брянской области Богомаз: при обстреле поселка Запесочье пострадала женщина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При обстреле ВСУ поселка Запесочье Брянской области пострадала 60-летняя женщина, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавшую доставили в центральную районную больницу.

ВСУ обстреляли поселок Запесочье Погарского района. В результате атаки украинских террористов на мирных жителей ранена 60-летняя женщина, она доставлена в центральную районную больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал он.

Российские силы ПВО и радиоэлектронной борьбы обезвредили беспилотник самолетного типа в ночь на 11 ноября. До этого стало известно, что в Коломне в результате прилета беспилотного летательного аппарата произошел взрыв. Из-за атаки БПЛА в Коломне повреждено одно здание, были выбиты стекла. Пострадавших при этом нет. Предполагалось, что сбитый над Коломной беспилотник пытался атаковать конструкторское бюро машиностроения на Окском проспекте. Минобороны подтвердило оба инцидента.

Также Минобороны России сообщило, что минувшей ночью украинские войска попытались атаковать с помощью беспилотников территории Крыма и Тульской области. Российские войска перехватили и уничтожили три дрона ВСУ.

До этого губернатор Брянской области сообщил, что украинские войска предприняли попытку атаки на Суземский район с помощью БПЛА. По его словам, силы ПВО ликвидировали беспилотник.