В Брянской области пресекли атаку украинских беспилотников Российские средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над Брянской областью

Фото: МО РФ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, инцидент обошелся без разрушений и пострадавших. Минобороны РФ информацию об этом не комментировало.

Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте, — заявил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли из 122-мм гаубицы таможенно-логистический терминал «Крупецкий» в селе Козино Рыльского района вблизи границы с Украиной. Всего было выпущено шесть снарядов. Целью атаки мог стать один из складов временного хранения таможни. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредили беспилотник самолетного типа в ночь на 11 ноября. Он заверил, что пострадавших в результате атаки нет.