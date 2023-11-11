ВСУ обстреляли таможенный терминал в Курской области SHOT: ВСУ выпустили шесть снарядов по таможенному посту «Крупецкий» под Курском

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщает, что ВСУ обстреляли из 122-мм гаубицы таможенный пост «Крупецкий» в Курской области. По данным канала, всего было выпущено шесть снарядов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как пишет SHOT, инцидент произошел в районе полуночи. По данным канала, под обстрел попал таможенно-логистический терминал в селе Козино Рыльского района, который находится вблизи границы с Украиной. Вероятной целью атаки SHOT называет один из складов временного хранения таможни. Канал сообщает, что разрушений и пострадавших нет.

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