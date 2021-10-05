Стало известно, на что регионам выделят деньги в 2022–2024 годах

Федеральный бюджет России на период с 2022 по 2024 год формировался на основе прогноза социально-экономического развития страны. Кабмин выделит регионам деньги на оздоровление реки Дон, капитальный ремонт школ, автомобильных дорог и дорожных сооружений. Об этом стало известно из интервью председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова «Парламентской газете».

В законопроекте учтено предложение сенаторов о создании механизма софинансирования расходов регионов по капремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений за счёт доходов федерального бюджета от акцизов на нефтепродукты, производимые на территории России, — признался Артамонов.

Он добавил, что в проекте федерального бюджета учтены предложения сенаторов по оздоровлению реки Дон, а также по капитальному ремонту школ, в особенности сельских. Специальная программа по восстановлению образовательных учреждений займёт пять лет.

Ранее NEWS.ru описал все тонкости распределения федерального бюджета на 2022 год с учётом смены депутатов Государственной думы РФ.