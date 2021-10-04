Бюджет на двоих

В странах старого парламентаризма всегда бытовала такая шутка: после принятия бюджета депутаты могут с чистой совестью отправляться на длительные каникулы. Их главная функция исполнена. Кто не помнит, к примеру, затяжные бюджетные битвы в американском Конгрессе год за годом парализуют работу всего госаппарата, лишённого финансирования.

У нас заминки с принятием бюджета остались ещё в девяностых, когда в Госдуме даже при всём их конформизме верховодили коммунисты. Но, согласитесь, в этом году ситуация с государственными финансами не совсем обычная. Госдума VII созыва, которая вот-вот сложит свои полномочия, уже вынуждена начать анализ объёмного документа, представленного правительством. Ведь речь идёт не только о бюджете на 2022 год, но и об общей архитектуре перспективного трёхгодичного бюджета, в концепции которого необходимо хоть как-то предусмотреть любые неожиданности. Будь-то падение цен на наши углеводороды или очередная, не дай бог, пандемия.

Видимо, не в последнюю очередь по бюджетной причине, ротация созывов ускорена. Новый состав парламентариев должен начать заседать через месяц после окончания выборов, но президент воспользовался своим правом и назначил первый общий сбор на 12 октября, день, когда полномочия старой Госдумы официально перейдут к новой. И в этот же день, видимо, Владимир Путин лично поприветствует депутатов в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.

duma.gov.ru

Впрочем, новизна — это вещь относительная. Судя по всему, основные тяжеловесные фигуры уходящего парламента вернутся к своим отработанным функциям и в приходящем. Так, утверждают, что комитет по бюджету и налогам по-прежнему будет возглавлять Андрей Макаров, а другой видный специалист по бюджетным отношениям и тонкостям, Александр Жуков, сохранит пост заместителя председателя нижней палаты. Так что бюджетное дело окажется в опытных руках.

Тем более, что сроки сильно поджимают по политическим соображениям. Формально, по Конституции, на обсуждение бюджета отводится два месяца. А потому, казалось бы, парламентарии могли бы спокойно расставить все точки в бюджетном документе к наступлению зимы. Но уже 4 ноября в Минске планируется (во всяком случае, пока) подписание ряда дорожных карт российско-белорусской интеграции. А значит, хорошо бы к тому знаменательному дню иметь ясность с финансированием того же совместного парламента и иных существующих и планируемых наднациональных органов. Но добиться этого без одобрения общих цифр госбюджета России нельзя. Это не значит, что бюджет кровь из носу надо утвердить за месяц, но предприниматься усилия такие будут.

Впрочем, и само бюджетное обсуждение таит в себе некоторые сюрпризы. Не исключено, что думские новички решат «попробовать правительство на зуб». В частности, «Новые люди» уже предлагают по-новому взглянуть на налогообложение и вместо налога на прибыль, НДС и страховых отчислений ввести просто ясный налог с оборота. Коммунисты вновь ставят вопрос о государственной монополии на алкоголь и всеобщей деофшоризации. Коалиция СРЗП потребует ввести дополнительный налог на богатых. Но главный спор, видимо, пойдёт о том, в какой степени предлагаемый бюджет станет бюджетом развития. А значит, какая сумма может быть на эти цели привлечена из ФНБ и как поступить с пресловутым бюджетным правилом, которое, по мнению многих аналитиков, тормозит развитие страны ради пополнения «кубышки».

Словом, как не вспомнить классика политэкономии Адама Смита: «Хороший бюджет — это сбалансированный бюджет!» Кстати, наш бюджет обещают сделать профицитным.