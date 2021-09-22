Кричевский оценил бюджет России: «Снайперский выстрел»

Правительство России одобрило проект бюджета на 2022–2024 годы, который предусматривает в первые два года профицит до 1% ВВП, с 2024 года ожидается дефицит до 0,2% ВВП. Экономист Никита Кричевский прокомментировал проект и рассказал NEWS.ru, что означает дефицит в расчётах Минфина и почему профициту не стоит радоваться.

Наиболее точным прогнозом является проект Минфина на 2022 год. Цифры на следующие два года следует считать догадками и прикидками, основанными на расчётах различных российских ведомств, пояснил Кричевский.

По его словам, прогноз Минфина по федеральному бюджету на 2023-й и 2024 год может быть неоднократно скорректирован. Всему виной мировые цены на сырьё, стоимость нефти, газа и металлов. Однако наибольшее влияние на проекты федерального бюджета оказывают темпы инфляции, которые по-прежнему остаются волатильной величиной, отметил эксперт.

Это приблизительные прикидки, основанные на прогнозах различных ведомств. На 2023 и 2024 годы нет никаких росписей, их и быть не может. Сейчас есть только точный план на следующий год, ему доверять можно. Это уже роспись по ключевым сферам финансирования. Минфин здесь ничего не придумывает, он опирается на цифры от других ведомств. Та же нефть через два года может стоить $100 за баррель, а может — $10. А сырьевые доходы — это порядка 30% доходов в федеральный бюджет, пояснил экономист. Никита Кричевский доктор экономических наук доктор экономических наук

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Он особо выделил точность расчётов Минфина, согласно прогнозам которого в 2024 году федеральный бюджет закроют с небольшим дефицитом в 0,2%. Кричевский усомнился в такой детализации, отметив, что если такой прогноз сбудется, то станет снайперским выстрелом ведомства.

Дефицит в 0,2% означает, что при средних темпах инфляции в 4% федеральный бюджет будет фактически сведён в ноль. Это является снайперским выстрелом для Минфина и означает, что все ведомства проделали качественную работу. Никита Кричевский доктор экономических наук доктор экономических наук

Профициту же не стоит радоваться, он вреден для российской экономики, считает эксперт. По его мнению, профицит означает, что важные социальные проекты будут недофинансированы, а национальная экономика будет испытывать денежный голод. Оставшуюся же сумму покроют за счёт инфляции.

Напомним, ранее Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции по итогам текущего года. Новые показатели роста цен упали с 5,8% до 5%. При этом, по словам замглавы ведомства Алексея Херсонцева, прогноз по росту инвестиций сохранится, а ожидания на 2022 год даже улучшатся.