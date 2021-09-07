Для борьбы с COVID-19 в России выделят 2 млрд рублей

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2 млрд рублей на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса и других инфекций. Средства направят на создание лабораторного комплекса и ПЦР-центров. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

На создание ПЦР-центров в крупных городах пойдёт 223 млн рублей. Кроме того, будет создан комплекс из четырёх лабораторий для биохимических разработок и инфекционной диагностики. Также бюджет рассчитан на изучение изменчивости возбудителей коронавируса и прочих новых инфекций, на дооснащение центров гигиены и эпидемиологии аппаратурой, на усиление санитарного контроля на границе.

Михаил Мишустин назвал меры необходимыми для создания надёжного «санитарного щита». Источником средств станет резервный фонд правительства.

Деньги выделены в соответствии с распоряжением президента России Владимира Путина принять дополнительные меры по борьбе с распространением опасных инфекций.

Ранее иммунолог Николай Крючков назвал схему вакцинации, устойчивую к мутациям коронавируса. Он напомнил, что появившиеся новые штаммы снижают действенность вакцин. Для того чтобы вернуть их эффективность на уровень в 90–95 процентов, Крючков предлагает вместо двух инъекций делать три.