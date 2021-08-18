Экономист рассказала о дискуссиях по планированию госбюджета

Российское правительство при планировании бюджета на 2022 год оказалось перед сложным выбором — увеличить расходы и простимулировать экономику или перейти в режим экономии и сдержать инфляцию. Об этом РБК сообщила экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

Минэкономики предложило увеличить расходный план на 2022–2024 годы на 1,8 трлн руб. за счёт повышения прогноза по доходам и продления антикризисных смягчающих корректировок. Правительственный законопроект о бюджете на 2022 год и прогнозный период 2023–2024 годов должен быть внесён в Госдуму до середины сентября.

Сложный выбор, перед которым стоит правительство, связан с тем, что предпочесть в конечном счёте — режим экономии, который поможет Центробанку сдержать инфляцию в 2022 году и станет залогом контроля за расходами потом, или же увеличить расходы, обеспечивая большую поддержку экономике, как в развитых странах, — считает Орлова.

Она назвала три фактора в пользу смягчения бюджетной политики. По её словам, это недостаточный экономический рост, положительная динамика бюджетных доходов и то, что ускорение инфляции даёт властям стимул к более быстрой индексации социальных расходов бюджета. Однако следствием смягчения бюджетной политики может стать дополнительное ужесточение монетарной политики со стороны ЦБ,считает Орлова.



Ранее сообщалось, что для реализации послания президента Владимира Путина потребуется внести ряд изменений в бюджетное законодательство. Комитет Совета Федерации уже приступил к работе над мерами, необходимыми для реализации поставленных в послании задач.