Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2022–2024 годы

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму проект нового федерального бюджета на три года. Согласно документу, в 2022–2024 годах предусматривается увеличение социальных расходов и дополнительное финансирование национальных проектов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Проект бюджета составлен на основе прогноза социально-экономического развития с ростом экономики в 3% в год до 2024-го. Объём ВВП в 2022 году составит 133,3 трлн рублей, в 2023-м — 141,9 трлн, а в 2024 году — 151,5 трлн рублей.

Объём расходов в 2022 году ожидается на уровне 23,69 трлн рублей. В 2023-м расходы составят 25,24 трлн, а в 2024 году достигнут 26,35 трлн рублей.

На реализацию нацпроектов власти предлагают направить в следующем году 2,74 трлн рублей, а в 2023-м и в 2024-м — 2,88 трлн и 2,98 трлн рублей соответственно.

При формировании документа правительство исходило из необходимости безусловного исполнения социальных обязательств перед гражданами, поручений президента и решений, озвученных им в ходе посланий Федеральному собранию, — сообщили в кабмине.

В частности, речь идёт об адресной поддержке семей с детьми, выплате пособий беременным, проведении углублённой диспансеризации, а также о реализации программ медицинской реабилитации.

Ранее сообщалось, что Счётная палата предложила выплачивать по 20 тысяч каждый год на сборы ребёнка в школу. Средства хотят выделять из материнского капитала.