Стало известно, какими ракетами ВСУ обстреляли Луганск 12 мая СЦКК ЛНР: Луганск был обстрелян крылатыми ракетами ВСУ Storm Shadow

Фото: Общественное достояние/Air Force/wikimedia.org

F-16 с двумя ADM-160A (красные)

Луганск был обстрелян 12 мая двумя крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства, сообщило в своем Telegram-канале представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, по данным представительства, был нанесен удар одной ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD, произведенной в США.

12 мая 2023 г. во время ракетного обстрела г. Луганска вооруженные формирования Украины применили две крылатые ракеты Storm Shadow и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD, — говорится в сообщении.

После обстрела со стороны ВСУ на заводе в Луганске вспыхнул крупный пожар. Очевидцы запечатлели, как массивный столб черного дыма поднимается высоко в небо. Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что удар по городу пришелся в район предприятия «Полипак».

Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник подтвердил, что ВСУ обстреляли Ленинский район Луганска. Исполняющий обязанности главы республики считает, что Киев нанес удар с целью запугать мирных жителей.

Пасечник отметил, что город был атакован в День Республики, который отмечается 12 мая, в годовщину референдума, на котором в 2014 году большинство жителей бывшей Луганской области проголосовали за отделение от Украины и создание независимого государства.

При этом военный эксперт Виктор Литовкин за день до атаки заявлял, что у Киева нет необходимой техники для запуска Storm Shadow.