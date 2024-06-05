Стало известно, как ПМЭФ защитили от дронов ПМЭФ защищен от атаки беспилотников детекторами «Булат» и ружьями «Айрат»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ПМЭФ-2024

Гости, участники и площадка Петербургского международного экономического форума защищены от потенциальной атаки беспилотников детекторами дронов «Булат», рассказали ТАСС в компании-разработчике 3mx. Представители организации добавили, что дополнительную охрану обеспечивают антидроновые ружья «Айрат».

Наша техника применяется для обеспечения безопасности ПМЭФ, задействованы антидроновые ружья «Айрат» и детекторы дронов «Булат», — сказали в 3mx.

Ранее на ПМЭФ представили новый беспилотный летательный аппарат для тушения лесных пожаров. Как отмечается, его разработчиком выступила китайская компания TsingAero Armament. Дрон может развивать скорость до 270 км/ч и нести в себе до 250 кг воды. При этом в воздухе он способен находиться до пяти часов.

Волжский автозавод также представил принципиально новую модель Lada Iskra. В ее основе лежит французская платформа CMF-B-LS, на которой построены Dacia Logan и Sandero. Она встанет на конвейер в начале 2025 года.

Модель будут делать в нескольких вариантах: седан, универсал и универсал повышенной проходимости Cross с увеличенным дорожным просветом. Автомобиль будет приводиться в движение бензиновым мотором объемом 1,6 л мощностью 90 или 106 л. с., который будет работать как с механической коробкой передач, так и с вариатором.