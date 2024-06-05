Это будет русский «Логан»: Lada представила новую модель Iskra

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Lada представила принципиально новую модель Iskra. Премьера прошла на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), куда Волжский автозавод привез Lada Iskra ярко-красного цвета.

В основе Lada Iskra лежит французская платформа CMF-B-LS, на которой построены Dacia Logan и Sandero. Правда, инженеры АвтоВАЗа серьезно ее модернизировали, что позволило дать «тележке» другое название — XJO.

Производство Iskra начнется в первой половине 2025 года. Модель будут делать в нескольких вариантах: седан, универсал и универсал повышенной проходимости Cross с увеличенным дорожным просветом.

Автомобиль будет приводиться в движение бензиновым мотором объемом 1,6 л мощностью 90 или 106 л. с., который будет работать как с механической коробкой передач, так и с вариатором.

В богатых комплектациях Lada Iskra получит такие опции, как подогрев лобового стекла и руля, несколько USB-разъемов, система климат-контроля, камера заднего вида, панорамная крыша, большой экран мультимедийной системы и цифровая приборная панель перед глазами водителя. На нее можно выводить, например, данные навигационной системы.

Как выглядит Lada Iskra — в галерее NEWS.ru.