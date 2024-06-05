На ПМЭФ показали новый беспилотник для тушения лесных пожаров

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Новый беспилотный летательный аппарат для тушения лесных пожаров представили на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент NEWS.ru с полей мероприятия. Как отмечается, его разработчиком выступила китайская компания TsingAero Armament. Дрон может развивать скорость до 270 км/ч и нести в себе до 250 кг воды. При этом в воздухе он способен находиться до пяти часов.

Также на ПМЭФ представлен первый российский электрогрузомобиль. Он содержит в себе более 30 инновационных решений и на 70% состоит из российских комплектующих. Его стоимость составляет 4 млн 990 тысяч рублей без учета госсубсидии. Учитывая, что это электротранспорт, есть возможность получить государственную субсидию в размере 925 тысяч рублей.

Представили в Петербурге и бронированный автомобиль многоцелевого назначения 59095С-15 семейства «Спартак». Он предназначен для транспортировки грузов и людей и обладает противопульной и противоминной защитой.

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