Рогов: ВСУ переходят в глухую оборону в Херсонской области

Фото: МО Украины

Украинские войска в подконтрольной им части Херсонской области переходят в глухую оборону, возводятся фортификационные сооружения на правом берегу Днепра, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда». По его словам, ВСУ перебрасывают на Запорожское направление 30-тысячную группировку из подконтрольной им части Херсонской области.

После уничтожения Каховской ГЭС они переходят в глухую оборону. Это легко подтверждается средствами визуального контроля. Строятся фортификационные сооружения. Все это на правом берегу Днепра, — сказал Рогов.

Ранее он заявил, что украинские военные пытаются начать полномасштабное контрнаступление на Запорожском направлении в зоне СВО. По его словам, попытки продолжаются уже четыре дня подряд, однако никаких успехов у ВСУ пока не наблюдается.

Также Рогов заявлял, что колонны танков ВСУ пошли в наступление в районе Орехова на Запорожском фронте. По его словам, в зоне между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловка развернулись боевые действия высокой интенсивности.