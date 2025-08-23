Стало известно, что за элитный батальон ВСУ бежал из Клебан-Быка Боец Пенза: среди сдавших Клебан-Бык подразделений был батальон «Птицы Мадьяра»

Среди подразделений, которые сдали населенный пункт Клебан-Бык в Донецкой Народной Республике, был элитный спецбатальон БПЛА «Птицы Мадьяра», заявил боец Южной группировки войск ВС РФ с позывным Пенза. По его словам, которые приводит РИА Новости, солдат из этого формирования обучали на Западе.

У них есть ряд подразделений, довольно опытных, обучаемых на Западе. Те же самые «Птицы Мадьяра», которые работали на этом направлении. Невзирая ни на что, все-таки человеческая воля [оказалась] сильнее, чем воля запрограммированной техники, — поделился Пенза.

Ранее военкор Александр Коц выражал мнение, что украинские удары по нефтепроводу «Дружба» являются «личной вендеттой» командующего беспилотными силами ВСУ Роберта Бровди с позывным Мадьяр, так как обо всех атаках на нефтепровод он сообщает лично. По его словам, учитывая, что сам военачальник имеет венгерские корни, эти действия следует трактовать как накат на нынешнюю венгерскую власть.

До этого военкор Руслан Татаринов сообщил, что российские войска ликвидировали в зоне СВО командира подразделения ударных БПЛА 104-й бригады ВСУ Павла Пилипенко. По его словам, по расположению штаба, где находился офицер, ударил FPV-дрон. Он добавил, что погибший был другом командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным Мадьяр. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.