Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 18:33

Стало известно, что за элитный батальон ВСУ бежал из Клебан-Быка

Боец Пенза: среди сдавших Клебан-Бык подразделений был батальон «Птицы Мадьяра»

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Среди подразделений, которые сдали населенный пункт Клебан-Бык в Донецкой Народной Республике, был элитный спецбатальон БПЛА «Птицы Мадьяра», заявил боец Южной группировки войск ВС РФ с позывным Пенза. По его словам, которые приводит РИА Новости, солдат из этого формирования обучали на Западе.

У них есть ряд подразделений, довольно опытных, обучаемых на Западе. Те же самые «Птицы Мадьяра», которые работали на этом направлении. Невзирая ни на что, все-таки человеческая воля [оказалась] сильнее, чем воля запрограммированной техники, — поделился Пенза.

Ранее военкор Александр Коц выражал мнение, что украинские удары по нефтепроводу «Дружба» являются «личной вендеттой» командующего беспилотными силами ВСУ Роберта Бровди с позывным Мадьяр, так как обо всех атаках на нефтепровод он сообщает лично. По его словам, учитывая, что сам военачальник имеет венгерские корни, эти действия следует трактовать как накат на нынешнюю венгерскую власть.

До этого военкор Руслан Татаринов сообщил, что российские войска ликвидировали в зоне СВО командира подразделения ударных БПЛА 104-й бригады ВСУ Павла Пилипенко. По его словам, по расположению штаба, где находился офицер, ударил FPV-дрон. Он добавил, что погибший был другом командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным Мадьяр. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

Россия
СВО
Украина
ДНР
батальоны
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аэропорт Ульяновска временно приостановил работу
Лавров напомнил об опыте покойного Вышинского в «украинских застенках»
Деградация элит в Европе, жесткий ультиматум Киеву, бабье лето: что дальше
Памятная служба по Дугиной собрала десятки человек в Париже
Структурные подразделения Ленобласти перевели в режим повышенной готовности
«Огромный придаток»: в ФРГ объяснили, почему мир в Европе невозможен без РФ
Стало известно, почему Зеленский не хочет завершения конфликта
Операция по спасению альпинистки Наговицыной завершена
Раскрыто, что написала жена Эрдогана супруге Трампа из-за детей Палестины
В деле о гибели футболиста Ерошевича появилась новая деталь
Стало известно, почему Трамп молчит о подрыве «Северных потоков»
В аэропорту Кирова введены новые правила для авиарейсов
Полина Диброва показала фото в бикини на яхте
Новый «Склифосовский», написание книги, юбилей: как живет Максим Аверин
Мопедист подорвался на сброшенном с украинского дрона взрывном устройстве
Небо над Казанью ограничили для пассажирских авиарейсов
Стало известно, зачем мобилизованные массово устраивают провокации в ВСУ
Пользователи Сети подозревают, что Криштиану Роналду сменил религию
На Западе назвали сумму трат на восстановление Украины
Маркарян спрятался в багажнике во время задержания
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.