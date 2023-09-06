Стало известно о провале попытки ВСУ закрепиться у Новодонецкого Ходаковский: ВСУ понесли потери при попытке атаковать у Новодонецкого

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Подразделения Вооруженных сил Украины минувшей ночью предприняли попытку закрепиться на новых позициях в западной части ДНР у Новодонецкого, сообщил в своем Telegram-канале замглавы Росгвардии в республике Александр Ходаковский. По его словам, российские войска пресекли продвижение противника. Как следствие, ВСУ понесли значительные потери. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Противник ночью пытался закрепиться на рубеже, но нес потери и регулярно запрашивал эвакотранспорт, — рассказал Ходаковский.

Он уточнил, что на рассвете боестолкновения возобновились. ВСУ попытались нанести удар у Новодонецкого на северо-западной границе ДНР, однако и эта атака успехом не увенчалась — противник потерял по меньшей мере один танк.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС РФ оставили населенный пункт Работино. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого военкор Юрий Котенок утверждал, что российские войска не могли продвигаться на этом участке фронта из-за нехватки артиллерийской поддержки. При этом украинские войска активно пользовались крупнокалиберными орудиями в районе Работино. Более того, ВСУ наносили удары с применением кассетных боеприпасов, уточнял журналист.