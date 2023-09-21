Стали известны подробности об атаке дрона на нефтебазу «Дружба» SHOT: атаковавший нефтебазу «Дружба» БПЛА нес 10 кг пластида

Фото: МО РФ

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Telegram-канал SHOT сообщил, что атаковавший нефтебазу «Дружба» в Орловской области беспилотник нес 10 кг пластида с поражающими элементами. Содержимое БПЛА не сдетонировало. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Канал отмечает, что упавший беспилотник с размахом крыльев около трех метров не имел опознавательных знаков.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что ВС РФ в ночь на 21 сентября сбили два беспилотных летательных аппарата, атаковавших объекты топливно-энергетического комплекса. По его данным, никто не пострадал. Клычков добавил, что сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 21 сентября средства противовоздушной обороны уничтожили над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей — по одному.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил со ссылкой на очевидцев о самой массовой с начала СВО атаке беспилотников на Крым. По данным канала, нападение продолжалось на протяжении полутора часов. Взрывы были слышны в Саках, Новофедоровке, Евпатории, Джанкое и Севастополе.