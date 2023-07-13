Стали известны подробности взрыва мотоцикла крымского активиста Baza: взорвавшийся в Феодосии мопед крымского активиста был заминирован

Фото: vk.com/alexandrtalipov

Александр Талипов

Мотоцикл, взорвавшийся у дома крымского блогера Александра Талипова в Феодосии, был заминирован, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, злоумышленники заложили бомбу в багажник мопеда, вес взрывного устройства составил примерно 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

Мотоцикл был припаркован возле жилого дома. В результате взрыва сам общественник не пострадал, его не было рядом с местом взрыва. Травмы получили три женщины в возрасте 25, 61 и 85 лет. С осколочными ранениями они были доставлены в местную больницу.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство двух и более человек. В доме, рядом с которым произошел взрыв, выбило почти сотню окон.

Взрыв в Феодосии произошел вечером 12 июля. СКР начал разбирательство по факту инцидента. По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева в помощь феодосийским коллегам выехали следователи управления по расследованию особо важных дел.

Талипов сообщал, что накануне один из украинских Telegram-каналов размещал его персональные данные, в частности адрес проживания, телефоны. За день до взрыва ему поступило большое количество угроз.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Симферополе взорвался автомобиль с помощником вице-премьера Запорожской области Владимиром Епифановым. По данным канала, чиновник, а также его секретарь и охранник, находившиеся в машине, получили сильные ожоги. Местные власти не комментировали данную информацию.