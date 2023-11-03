Стали известны подробности экстренной посадки вертолета Ми-8 вблизи Надыма Вертолет Ми-8 экстренно сел в заснеженном поле возле Надыма из-за возгорания

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Вертолет Ми-8

Экипаж и пассажиры вертолета Ми-8 авиакомпании «Газпром авиа» во время полета из поселка Бованенково в город Надым пытались самостоятельно потушить возникшее возгорание, однако это им не удалось, и пилот принял решение совершить экстренную посадку в заснеженное поле в 40 километрах от пункта назначения, пишет Telegram-канал Baza.

По его данным, во время полета в салоне сначала вспыхнула часть груза, а затем огонь перекинулся на крышу. Инцидент произошел днем 31 октября в Ямало-Ненецком автономном округе, на борту находились три члена экипажа и семь работников «Газпрома».

В то же время в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте (ЦМСУТ) сообщали, что решение экипажа приземлиться было принято из-за срабатывания датчика сигнализации о пожаре, однако его следов и других повреждений не выявлено. В ведомстве добавили, что посадка прошла в штатном режиме, пострадавших не было.

Ранее в октябре при жесткой посадке Ми-2 в Якутии пострадали пять человек. ЧП произошло в Жиганском районе. Вертолет потерял высоту при взлете.

В Волгоградской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет «Вираж В-1 RA-0256A». В результате пострадал пилот. Он был доставлен в больницу, его состояние медики оценили как средней тяжести.