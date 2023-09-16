Пассажирский самолет совершил жесткую посадку под Волгоградом

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Волгоградской области. В результате происшествия пилот воздушного судна получил травмы и был доставлен в больницу, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

В районе 1 км южнее хутора Краснокоротковского Новоаннинского района Волгоградской области произошла жесткая посадка легкомоторного самолета «Вираж В-1 RA-0256A», в результате которой травмирован пилот 1961 года рождения, — говорится в заявлении.

Инцидент произошел вечером в четверг, 15 сентября, в Новоаннинском районе области. Следователи начали проверку по факту случившегося, правоохранители выяснят все причины и обстоятельства происшествия, пишет телеканал «360». Врачи оценивают состояние пилота как средней степени тяжести, передает ТАСС.

Ранее утром 12 сентября пассажирский лайнер Airbus «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. Самолет летел из Сочи в Омск, на его борту находились 167 человек, включая 23 ребенка и шесть членов экипажа. По данным Минздрава, в результате экстренной посадки пострадали пять человек. Во время приземления самолета были повреждены все стойки шасси и одно крыло. Людей эвакуировали и разместили в районном Доме культуры.