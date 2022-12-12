Стала известна предварительная причина пожара в ТЦ в Балашихе Предварительной причиной пожара в ТЦ «Стройтракт» в Балашихе стало короткое замыкание

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Пожар в торговом центре «Стройпарк» в Балашихе

Предварительной причиной пожара в торговом центре (ТЦ) «Стройтракт» в Балашихе стало короткое замыкание из-за дождя, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб. По его данным, возгорание произошло под навесом, где хранился пенополистирол. В результате пламя перекинулось на складские помещения. Пострадал один охранник.

Возгорание возникло под навесом, где хранился пенополистирол. Оно возникло вследствие короткого замыкания электропроводки из-за обильных осадков. Это предварительная причина пожара, — заявил собеседник агентства.

Представитель экстренных служб уточнил, что общая площадь пожара в ТЦ составила 12,5 тысячи квадратных метров. В результате происшествия крыша «Стройтракта» обвалилась. В пресс-службе Всероссийского союза страховщиков сообщили, что ущерб от пожара может достигнуть 1 млрд рублей. Главное управление (ГУ) МЧС добавило, что пострадавший при пожаре в «Стройтракте» охранник был госпитализирован.

СК РФ возбудил уголовное дело. В настоящее время спасатели ликвидируют последствия пожара.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. В настоящее время осуществляется ликвидация пожара, информация о пострадавших уточняется, — сказано в сообщении.

Ранее в Иркутске произошел мощный пожар в семейном спа-салоне. По данным регионального управления МЧС, площадь пожара составляла более 350 кв. м. О жертвах и пострадавших информации нет. Салон загорелся 11 декабря около 21:30 (16:30 мск) в поселке Молодежный на улице Трактовой. Причины произошедшего не называются. Как уточняют в МЧС, на момент возгорания в здании не было посетителей.