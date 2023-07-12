Стал известен заказчик убийства Ржицкого Readovka: задержанный ранее СК Денисенко убил Ржицкого по заказу украинских спецслужб

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подозреваемый в убийстве Ржицкого Сергей Денисенко признал свою вину и заявил, что совершил преступление по заказу украинских спецслужб, сообщает Telegram-канал Readovka. По данным канала, подготовка к преступлению велась с декабря 2022 года.

Readovka сообщает, что после убийства преступник собирался покинуть Россию, однако был задержан правоохранителями в Туапсе.

Ржицкого застрелили утром 10 июля недалеко от спорткомплекса «Олимп», вблизи которого его поджидал убийца. Киллер несколько раз выстрелил в мужчину, от полученных ранений Ржицкий скончался на месте. По данным Telegram-канала SHOT, Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подводной лодки «Краснодар», украинские СМИ приписывали ему ракетный обстрел Винницы в июле 2022 года. В качестве подозреваемого в его убийстве задержали 64-летнего Сергея Денисенко. При задержании у него обнаружили пистолет с глушителем. Сообщается, что Денисенко возглавлял клуб каратэ «Скиф», собиравший средства для ВСУ.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал безосновательными заявления о том, что ГУР МОУ может быть причастно к убийству Ржицкого.