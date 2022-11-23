Спасенного в крымском заповеднике лисенка сделали символом лесной инспекции

Фото: ФГБУ «Заповедный Крым»

Сотрудники заповедника в Крыму решили сделать спасенного лисенка символом службы охраны и инспекции, рассказали «МК в Крыму» в ФГБУ «Заповедный Крым». Образ лисенка в форме лесного инспектора будут использовать, чтобы объяснять детям, как следует относиться к природе. В ведомстве рассказали, что помимо Лисеныша создадут и других персонажей, которые «станут медийными наставниками и учителями» для детей и помогут им приучиться к бережному отношению к заповедным территориям.

Прообразом нового символа лесной инспекции стал лисенок, которого инспекторы однажды спасли от смерти в крымском заповеднике на Опуке. Животное выходили, а затем отпустили в естественную среду обитания, но сотрудники отдела экопросвещения решили, что этот лисенок достоин стать символом службы охраны и инспекции.

Зоозащитница Елена Боченкова ранее рассказала, что осиротевших медвежат Мишель и Яшу из Новосибирской области отправили в реабилитационный центр в Ленобласти. До этого активистка спасла одного из медвежат, самостоятельно поймав его в клетку, после чего на нее обрушилась критика со стороны зоозащитного сообщества, а в Минприроды заявили, что такая «самодеятельность» волонтера не укладывается в рамки закона. Однако Боченкова убеждена, что без ее помощи Мишель могла погибнуть.