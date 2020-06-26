Сознавшегося в надругательстве над дочерью отца оправдал суд в Татарстане

https://static.news.ru/photo/172d6d58-b7c0-11ea-a94b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Суд в Татарстане оправдал 27-летнего жителя Бугульмы, которого обвиняли в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью. При этом мужчина сознавался в содеянном. Поступок он объяснил тем, что был сильно разозлён из-за ссоры с женой и в итоге сорвался на ребёнке.

Просто психанул, — передаёт его слова газета «Вечерняя Казань».

Сообщается, что суд не увидел в действиях мужчины состава преступления, так как он не имел цели получить сексуальное удовлетворение.

Всё произошло 27 октября 2019 года в частном доме. Супруга была на работе. Вечером муж позвонил ей и сообщил, что у дочери началось кровотечение. В больнице у малышки обнаружили травмы, остающиеся после сексуального насилия. Девочке потребовалась хирургическая помощь.

Врачи сообщили об этом факте в полицию. Было возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Заявление о привлечении мужчины к уголовной ответственности написала его супруга. Следствие ходатайствовало об отправке фигуранта дела в СИЗО, однако ему назначили домашний арест. Поначалу мужчина говорил, что случайно травмировал девочку во время смены подгузника, позже сознался в насилии.

При расследовании была проведена судебно-медицинская экспертиза, в суде допрошен эксперт, который подтвердил возможность травмирования органов девочки тем способом, о котором заявил сам же подсудимый. Такие травмы случайным способом нанести просто нельзя, — заявил заместитель бугульминского городского прокурора Николай Вдовин.

Прокуратура намерена обжаловать решение суда. Помимо полуторагодовалой дочери у супругов есть ещё двое детей. На суде женщина выступала в защиту мужа.

Ранее NEWS.ru писал, что в Севастополе задержали подозреваемого в серийных изнасилованиях. Свои преступления сексуального характера мужчина совершал в безлюдных местах Севастополя и Ялты с 2014 года. Жертвами насильника стали не менее 10 школьниц и женщин.