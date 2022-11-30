В ДНР заявили, что ВСУ заваливают телами позиции российских военных Советник Пушилина Гагин: ВСУ заваливают телами позиции российских войск

Фото: Alex Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Советник врио главы ДНР Ян Гагин выразил мнение, что Вооруженные силы Украины не берегут собственную живую силу и намеренно «заваливают телами» позиции российских военных, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что «вся линия фронта» регулярно обстреливается российскими военными, поэтому любая техника и живая сила, появляющаяся на линии соприкосновения, уничтожается огнем артиллерии.

Они концентрируют большое количество живой силы на каждом участке фронта, и системы при этом нет. У меня такое впечатление, что они заваливают телами наши позиции, — заявил Гагин.

Он предположил, что Киев таким образом пытается «утилизировать генофонд нации».

Они просто утилизируют наиболее деятельную часть мужского населения: самых здоровых, самых сильных, самых смелых, — добавил Гагин.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери ВСУ с начала спецоперации РФ на Украине превысили 100 тысяч военных. До этого газета The New York Times сообщала о том, украинская армия понесла заметные потери в боестолкновениях под Артемовском (Бахмут). По данным газеты, 25 ноября, в госпиталь поступило около 50 раненых, преимущественно — украинские солдаты. Днем ранее военные врачи приняли 240 человек с разного рода повреждениями.