Американские СМИ сообщили о больших потерях ВСУ под Артемовском NYT: ВСУ понесли большие потери под Артемовском, порядка 240 раненых в сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли заметные потери в боестолкновениях под Артемовском (Бахмут). Об этом сообщило американское издание The New York Times. По данным газеты, в минувшую пятницу, 25 ноября, в госпиталь поступило около 50 раненых, преимущественно — украинские солдаты. Днем ранее военные врачи приняли 240 человек с разного рода повреждениями.

В материале сообщается, что в последние недели украинское военное командование направило подразделения двух бригад на линию соприкосновения в Артемовске, чтобы «заткнуть бреши и укрепить позиции, ослабленные из-за тяжелых потерь».

Другой серьезной проблемой, с которой столкнулись ВСУ, американские журналисты называют истощение запасов оружия. Они отметили, что данный фактор вызывает серьезную обеспокоенность Пентагона, один из представителей которого сообщил изданию, что «украинцы стреляют боеприпасами в непомерных количествах <...>, исходя из ложного предположения, что ресурсы Запада неограниченны».

Ранее боец Народной милиции ДНР с позывным Байкал рассказал, что военные ДНР ликвидировали под Артемовском группу украинских диверсантов. Боец пояснил, что группу диверсантов заметили во время разведки с воздуха.

Также стало известно, что бойцы группы «Вагнер» бьют по местам базирования украинских войск в Артемовске и его пригороде из тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек». Группа «Вагнер» перебрасывала к Артемовску дополнительные подразделения, а 14 ноября уничтожила под Артемовском танк с иностранным экипажем.