Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 12:43

Сотрудники МЧС вызволили врача из снежной ловушки

В Петропавловске-Камчатском врача спасли из огромного сугроба

Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Спасатели МЧС вызволили из глубокого снежного заноса на улице Океанской в Петропавловске-Камчатском врача местной больницы, передает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Камчатскому краю. Медик, силы которого были на исходе, сам обратился за помощью к профессионалам.

Помощь потребовалась мужчине, врачу больницы «Водник», который застрял в глубоком сугробе на улице Океанской и не мог самостоятельно выбраться в течение долгого времени, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области заявили, что спасатели эвакуировали 17 собак из горящего двухэтажного дома на улице Абызова. Пять жильцов покинули здание самостоятельно, а для животных потребовалась помощь профессионалов. В результате пожара произошло частичное обрушение и обугливание деревянной кровли, а также повреждение стен надворных построек.

Кроме того, власти Пермского края сообщили, что найдена первая группа из 13 пропавших туристов. Все участники группы, проведшие в зимнем лесу двое суток, живы и невредимы, после чего их направили в базовый лагерь.

Петропавловск-Камчатский
снег
сугробы
врачи
спасатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Значит уважают»: депутат о словах США про эскалацию из-за «Орешника»
Лавина обрушилась на проезжую часть в центре российского города
Дмитриев оценил возможность изменения курса Лондона в случае ухода Стармера
«Мы что, в средневековье?»: в ГД возмутились трагедией в роддоме Кузбасса
На Камчатке сугробы сравнялись с высотой первого этажа
Суд перенес заседание по делу Митрошиной из-за свидетелей
Экс-игрок ЦСКА назвал выгоду клуба в обмене Дивеева на Гонду
Огромная часть Украины погрузилась во тьму
Долиной вручат награду
Меладзе спас снеговика во дворе
Погода в Москве в среду, 14 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Мужчина сломал ногу под самолетом в российском аэропорту
СК показал кадры из роддома в Новокузнецке, где массово умирали младенцы
Эксперт раскрыл тревожные планы США на политическое будущее Венесуэлы
Baza: один из младенцев в новокузнецком роддоме №1 остался без руки
«Был нестандартным»: экс-тренер Баринова раскрыл главные черты футболиста
«Поднабрать силенок»: эксперт назвал сроки окончания СВО
«Может ввязаться в авантюру»: политолог о шагах Трампа в адрес Гренландии
Быстрый ужин за копейки: слоеный пирог с рыбой и рисом — быстро и нежно
Риелтор объяснила, что должно насторожить при покупке квартиры
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.