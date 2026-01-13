Сотрудники МЧС вызволили врача из снежной ловушки

Спасатели МЧС вызволили из глубокого снежного заноса на улице Океанской в Петропавловске-Камчатском врача местной больницы, передает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Камчатскому краю. Медик, силы которого были на исходе, сам обратился за помощью к профессионалам.

Помощь потребовалась мужчине, врачу больницы «Водник», который застрял в глубоком сугробе на улице Океанской и не мог самостоятельно выбраться в течение долгого времени, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области заявили, что спасатели эвакуировали 17 собак из горящего двухэтажного дома на улице Абызова. Пять жильцов покинули здание самостоятельно, а для животных потребовалась помощь профессионалов. В результате пожара произошло частичное обрушение и обугливание деревянной кровли, а также повреждение стен надворных построек.

Кроме того, власти Пермского края сообщили, что найдена первая группа из 13 пропавших туристов. Все участники группы, проведшие в зимнем лесу двое суток, живы и невредимы, после чего их направили в базовый лагерь.