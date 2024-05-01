Соседка рассказала о жестоком убийстве мужчины в Уфе из-за замечания Убившие уфимца из-за замечания мужчины пытались сбежать с места преступления

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Соседи уфимца, которого ранее зарезали из-за замечания, выразили надежду, что виновные будут наказаны. Очевидица и соседка погибшего в беседе с NEWS.ru рассказала, что преступники, убившие мужчину, сбежали с места трагедии. Она также добавила, что к ответственности привлекли только одного мужчину, остальные же проходят по делу в качестве свидетелей.

Саша был хорошим человеком, никогда не мог смириться с несправедливостью, за это и умер. До сих пор не верится, что его убили из-за замечания. Соседи организовали стихийный мемориал на месте его гибели. Принесли цветы, свечи. Мы очень просим и надеемся, чтобы его убийц посадили. Эти бандиты передавали друг другу оружие, гнались за ним, а потом сбежали. И в итоге привлекли только одного мужчину. Остальные, как нам сказали, проходят просто свидетелями. Как так? — рассказала жеенщина.

Ранее сообщалось, что в Уфе 30 апреля зарезали 34-летнего местного жителя, который сделал замечание группе молодых людей, разбивавших машину его соседа. Главным подозреваемым в убийстве оказался 22-летний молодой человек, он задержан по горячим следам. Сестра убитого в разговоре с каналом заявила, что мужчину можно было спасти, так как он пролежал на асфальте около часа, однако никто не вызвал скорую помощь.