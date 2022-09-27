Соседи рассказали о характере стрелка из Ижевска Соседи стрелка из Ижевска назвали его замкнутым

Фото: vk.com/typical_izhev/Global Look Press

Устроивший стрельбу в школе № 88 в Ижевске Артем Казанцев был замкнутым, рассказали РИА Новости соседи мужчины по подъезду. По их словам, он проживал с мамой и бабушкой и никогда не общался с соседями.

Некоторые жильцы знали, что молодой человек страдает шизофренией. Одному из них рассказала об этом бабушка стрелка.

Я гуляю утром с собакой, а он в шесть часов утра мог уже идти, идти той же дорогой мимо школы (в которой была стрельба. — NEWS.ru) по улице Майской... И поздно вечером мог оттуда же идти, — рассказал сосед стрелка.

Утром 26 сентября стало известно о стрельбе в школе № 88 Ижевска. Напавшим на школу мужчиной оказался выпускник учебного заведения, житель Ижевска Артем Казанцев.

В результате стрельбы погибли 17 человек, 11 из них дети. Под наблюдением врачей в больницах Ижевска остаются 23 пациента, из них 21 — школьники. Известно, что на спецборте МЧС перевезут в Москву часть детей, пострадавших в результате стрельбы.

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