Солисты театра в Красноярском крае спели песню про ЧВК «Вагнер»

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

В городе Железногорске Красноярского края в местном Дворце культуры прошел концерт «Легенды русского рока», в ходе которого солисты театра оперетты под аккомпанемент оркестра исполнили песню Вики Цыгановой «Вагнер». Музыкальная композиция прославляет ЧВК «Вагнер», основателем которой является бизнесмен Евгений Пригожин, передает ngs24.RU.

Так давай, Вагнер, играй,/Оркестрантов своих поднимай,/Поднимай легким взмахом смычка,/Наша русская ЧВК, — прозвучали строчки со сцены железногорского ДК.

При этом в афише концерта также были заявлены песни групп «Ночные снайперы» и «Би-2», участники которых выступили с критикой СВО на Украине.

Сами железногорцы рассказали журналистам ngs24.RU, что первый подобный концерт прошел 18 октября и тогда на нем звучали исключительно рок-хиты. В этот раз организаторы мероприятия добавили в программу не только песню Цыгановой, но и патриотические песни Shaman (Ярослав Дронов).

Из полутора часов концерта полчаса забрали на пропаганду, — пожаловался читатель портала.

Участники Little Big Cофья Таюрская и Илья Прусикин (Ильич) в YouTube-интервью Ирине Шихман раскритиковали творчество певца SHAMAN и назвали его образ сюрреалистичным. Они не поверили, что артист раскрутился без продюсеров и напомнили, что премьера песни SHAMAN состоялась на одном из федеральных каналов.