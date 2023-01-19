Соледар включен в зону ответственности администрации Шахтерска Пушилин подписал указ о временном включении Соледара в зону ответственности Шахтерска

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Боец подразделения ЧВК «Вагнер» в Соледаре

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ о включении города Соледар и поселка Подгородное в зону ответственности администрации города Шахтерск. Документ начинает действовать со дня его официального опубликования 19 января 2023 года.

Постановляю: внести в пункт 2 указа главы ДНР от 3 марта 2022 года №45 изменения, дополнив подпункт 2.8 подпунктами 2.8.34, 2.8.35 следующего содержания: 2.8.34 город Соледар; 2.8.35 поселок Подгородное, — следует из текста указа.

Штаб территориальной обороны ДНР 17 января сообщил, что территория Соледара в находится под полным контролем российских военных. Он подчеркнул, что российские силы продвигаются вперед, а в действиях ВС РФ намечается серьезный тактический успех.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что динамика проведения специальной военной операции положительная, все идет согласно планам. Комментируя ситуацию в Соледаре, глава государства выразил надежду, что российская армия еще не один раз порадует своими результатами боевой работы.

Полковник в отставке Виктор Баранец накануне высказал мнение, что главными направлениями для наступления российских войск после взятия Соледара могут стать Марьинка, Артемовск и Авдеевка. По его словам, именно из этих городов в Донецк прилетало больше всего снарядов ВСУ