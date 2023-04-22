Солдаты ВСУ при отступлении бросают в Артемовске оружие Боец группы «Вагнер»: ВСУ при отступлении бросают в Артемовске оружие и боеприпасы

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Боец группы «Вагнер» рассказал РИА Новости, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), отступая в Артемовске, бросают большое количество оружия и боеприпасов. По его словам, так российские подразделения обеспечиваются западным спецвооружением.

Есть американские пулеметы, попадались у нас на позициях, с ними работаем, если они пригодны к работе, оставляем и работаем на позициях. БК (боекомплекты. — NEWS.ru) оставляют. Спасибо Украине, поставляет нам спецвооружение, всего хватает, — отметил боец.

Другой боец группы «Вагнер» ранее рассказал о заминированных жилых домах в Артемовске, из которых ушли украинские военные.

Герой России генерал-майор Сергей Липовой 21 апреля заявил NEWS.ru, что бойцы ВСУ могут сдаться и «выбросить белый флаг» в Артемовске через сутки или трое. По его словам, украинские военные перестанут сопротивляться, осознав безысходность своего положения.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ предприняли попытку наступать сразу по четырем направлениям. Российские подразделения остановили их «ценой очень серьезных усилий», сказал он. Пушилин уточнил, что российским подразделениям приходилось в непростых условиях отражать атаки ВСУ, но противнику практически ничего не удалось отбить.