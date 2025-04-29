Солдаты КНДР помогли выбить ВСУ из Суджанского района РИАН: бойцы КНДР участвовали в освобождении Суджанского района от ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Военнослужащие из КНДР приняли участие в освобождении Суджанского района Курской области от подразделений ВСУ, сообщило РИА Новости. Агентство располагает кадрами совместных боевых действий, на которых зафиксировано участие северокорейских военных вместе с российскими силами.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения КНДР, принимавшие участие в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Глава государства указал на героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности корейских солдат.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что КНДР отдала долг России помощью в освобождении Курской области. По его словам, Северная Корея существует во многом благодаря Советскому Союзу, воины которого когда-то участвовали в боях на стороне Пхеньяна в качестве добровольцев.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, как Северная Корея поддержала Россию в освобождении Курской области. По его словам, КНДР выполнила условия договора о взаимопомощи, активно участвуя в боевых операциях: их подвиг должен стать сигналом против неонацизма. Также Водолацкий отметил мужество российских бойцов и добровольцев, включая бригаду «Ветераны» и 11-ю гвардейскую десантную бригаду.