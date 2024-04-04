Сочинцы засняли парящие над водой корабли В Сочи корабли «парили» в воздухе из-за миража

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жители и гости Сочи заметили корабли, парящие над водой. Видео с зависшими в воздухе судами опубликовала «КП-Кубань». Люди подумали, что это неопознанные летающие объекты (НЛО), однако оказалось, что явление вызвано миражом.

Это НЛО над морем? — поинтересовались подписчики.

Необычное явление известно как фата-моргана, то есть мираж. Она возникает из-за различий в плотности воздуха, которые вызывают колебания температуры. Все эти эффекты дают зеркальные отражения и искажения.

Подобную оптическую иллюзию ранее заметили у берегов Англии: корабль также взмыл над водной гладью. Метеоролог Дэвид Брейн объяснил, что это «превосходный мираж», возникающий из-за особых атмосферных условий, которые искривляют свет. Моряки называют такие явления «летучий голландец».

Ранее в британском городе Болтон мужчина сфотографировал 121-летнюю церковь Виктория-Холл и опубликовал в соцсетях. Подписчики заметили на снимке призрачную фигуру мальчика, будто выглядывающую из окна. Более того, на нем увидели одежду викторианской эпохи. Местные жители рассказывают, что слышали в Виктория-Холл потусторонние голоса или видели призраков. Однако сам фотограф считает, что это оптическая иллюзия.