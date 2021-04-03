На снимке древней церкви в Британии разглядели необъяснимое

https://static.news.ru/photo/a73a963e-955d-11eb-8bc8-96000091f725_660.jpg Фото: The Victoria Hall, Bolton/facebook.com

Мужчина сфотографировал на память 121-летнюю церковь Виктория-Холл, расположенную в английском городе Болтон, графство Большой Манчестер, однако он явно не ожидал, что в кадр попало что-то помимо архитектуры. Пользователи Сети разглядели на снимке нечто необъяснимое.

Билл Брэдбери прогуливался по городу, когда решил сделать памятную фотографию. Позднее он поделился ею в социальных сетях и напугал юзеров. Пользователи заметили, что из окна церкви выглядывает призрачная фигура, пишет The Sun.

«Слева сверху явно видно мальчишку», «Похоже, на нём вещи викторианской эпохи. Чудесно. Люблю снимки с призраками», «Я вижу маленького мальчика», «Мальчик в окне выглядит, как призрак», — написали юзеры.

Стоит заметить, что среди местных жителей об этом здании ходят леденящие кровь истории. Одни утверждают, что слышали в Виктория-Холл потусторонние голоса, другие говорят, что видели там призраков или же чувствовали присутствие потусторонних сил. Как бы то ни было, а жители города уверяют, что церковь является весьма необычным местом.

Тем не менее сам Брэдберри не верит в мистику. Заснятое он называет всего лишь оптической иллюзией. Впрочем, кто знает, что на самом деле удалось сфотографировать мужчине?

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